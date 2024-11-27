Жители Подольска передали печи-буржуйки и медикаменты бойцам СВО

Волонтеры в Подольске собрали партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Они передали на фронт печи-буржуйки и медикаменты.

Партию гуманитарной помощи отгрузили из Волонтерского центра, на улице Ульяновых, 1. Ее забрала жена военнослужащего Наталья, супруг которой находится в отпуске. Он передаст все необходимое, когда снова отправится защищать Родину.

В коробках — три белые маскировочные сети, две печки-буржуйки, три комплекта термобелья, теплые перчатки, носки и медикаменты, кондитерские изделия, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, средства личной гигиены.

«Спасибо большое всем, кто помогает ребятам! Все, что сегодня отгрузили, отправится на Харьковское направление в штурмовую бригаду», — сказала Наталья.

В Подольске работают несколько пунктов сбора: Центр помощи военнослужащим в доме № 5 на Садовой улице, сельский дом «Молодежный» в доме № 8 на Почтовой улице, центр «Дубровицы» и Дворец культуры «Металлург» в Львовском микрорайоне.

Все неоходимое можно передать через Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Также работает сортировочный пункт в доме № 34 на Парковой улице. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (496) 750-04-93.

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