Павлоград остался без света после взрыва

В Павлограде, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, вновь раздались мощные взрывы. Весь город оказался обесточен, сообщило в Telegram-канале издание «Общественное. Новости» .

«После взрыва, который прогремел в Павлограде Днепропетровской области, по всему городу отключили свет», — говорится в публикации.

Других подробностей авторы публикации не привели.

В большинство регионов Украины вернулись аварийные отключения электричества. Местные власти заявили о повреждениях в энергетических сетях. Накануне перебои наблюдались в Харькове и Полтаве. Харьковское метро даже на время прекратило работу.