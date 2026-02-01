Пауза для наступления? ВСУ активизировались на фоне сорвавшихся переговоров

Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби сорвался, их перенесли, а ВСУ тем временем готовятся к возможной эскалации, перебрасывая войска на места будущих ударов или наступлений. Об этом в телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он обратил внимание, что раунд переговоров, запланированный на 1 февраля, не состоялся, но ни одна из сторон не обвинила в этом другую. Их снова перенесли, но, вероятно, они не пройдут.

«Главная причина срыва — отсутствие прорывных предложений и неподготовленности компромиссных механизмов. Украина и Россия продолжают держать свои позиции», — пояснил Лебедев.

Он напомнил, что украинцы требуют возвращения территорий и гарантий безопасности, а Россия к уступкам в таком формате не готова. Кроме того, стороны могут избегать подписания документа, пока не появились внешние стимулы для компромисса.

Аналитики оценили эту паузу в переговорах по-разному: украинцы как технический перенос, россияне как сохранение нейтральности, а на Западе увидели в этом дипломатический цейтнот. Лебедев отметил, что это просто пауза, чтобы стороны доработали свои позиции и ожидания.

Подпольщик добавил, что на этом фоне ВСУ активизировались на фронте. Появились агентурные данные о движении войск и техники в Харьковской области в направлении Великого Бурлука и на Херсонском направлении. Он предположил, что Украина начала концентрировать силы для будущих ударов или наступлений.

Ранее появилась информация, что в Харьковской области в районе Зыбино массово пропадал личный состав 159-й механизированной бригады ВСУ. Российские военные атаковали «Солнцепеками» этот населенный пункт.