Пациентке паллиативного отделения в Дубне выплатят пособие на реабилитацию

В медсанчасти № 9 Федерального медико-биологического агентства России в Дубне с пациентами-инвалидами и с бойцами СВО, находящимися на реабилитации, теперь взаимодействует социальный работник. Так, тяжелобольной жительнице округа помогли получить выплату на приобретение средств для восстановления здоровья.

Пациентке паллиативного отделения Эльвире Пахомовой одобрили пособие от администрации Дубны и депутата городского Совета депутатов, которое направят на приобретение технических средств реабилитации. Выплату оформили с помощью социального работника. Такие специалисты сопровождают в основном пациентов паллиативного отделения и бойцов СВО. Защитникам они помогают оформить льготы, адаптироваться в обществе и трудоустроиться.

По словам социального работника медсанчасти № 9 Федерального медико-биологического агентства России Ольги Романовой, помощь пациентам бывает разная: от технических средств реабилитации до оформления документов.

«Также мы помогаем в получении всех видов пособий, льгот и мер социальной поддержки. Я нахожу конкретные пути решения, которые необходимы нашим пациентам», — добавила специалист.