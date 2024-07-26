Патрушев сообщил об угрозе мин ВСУ для гражданских судов в Черном море

НАТО под предлогом создания безопасной обстановки отправил Украине вооружения, которые теперь представляют угрозу для гражданских судов в Черном море. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в беседе с «Российской газетой» .

«Под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием», — сказал он.

Помощник главы государства отметил, что такой расклад опасен не только для России, но и для других стран, близких к Черному морю. «Беспорядочное минирование прибрежной акватории» которое совершает ВМФ Украины, вызывает «самопроизвольный дрейф морских мин».

Также Патрушев рассказал, что американская сторона намерена разместить в государствах Черноморского бассейна дальнобойное оружие.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери Угледара ВСУ не смогут осуществить успешное наступление в направлении Черного моря. По его словам, этот регион прикрывает восточный фланг любого наступления ВСУ на юг.