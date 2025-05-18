Патрушев поздравил ветеранов и личный состав с Днем Балтийского флота

Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции и пресекает провокации ВМС недружественных стран. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости» .

Патрушев поздравил весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов с Днем Балтийского флота, который по праву считается колыбелью ВМФ России.

«Вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству», — подчеркнул помощник президента.

По его словам, балтийцы с честью выполняют задачи по защите морских рубежей Родины, обеспечивают безопасность судоходства, пресекают провокации и оттачивают мастерство во время учений и в дальних походах.

В начале мая Россия провела через Балтийское море самый масштабный с начала СВО морской конвой.