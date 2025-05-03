НАТО под прицелом? Россия послала крупнейший с СВО конвой через Балтику

Крупнейший российский морской конвой с начала СВО прошел через Балтийское море

Россия провела через Балтийское море самый масштабный с начала специальной военной операции морской конвой. К такому выводу пришли журналисты немецкой газеты Kieler Nachrichten на основе открытых данных.

Конвой вышел из Калининграда и направлялся через Фемарн-Бельт, узкий пролив между Германией и Данией. Редакция утверждает, что сопровождала конвой немецкая береговая охрана — никаких официальных заявлений власти ФРГ при этом не делали. Не публиковало данные о конвое и российское оборонное ведомство.

В Kieler Nachrichten заявили, что утром 2 мая в Фемарн-Бельт на морских радарах отразились два судна с китайской маркировкой — Tian Qi и Jiaganghangbeng01. Однако на одном из них вместо китайского флага развевался российский Андреевский — издание утверждает, что на деле это оказался корвет «Бойкий» Балтийского флота.

Боевой корабль сопровождал три грузовых судна — «Сияние Севера», «Патриа» и «Балтик Лидер». Все они шли под завязку загруженные — примерно по 10 000 тонн на каждое, судя по осадке.

Конвой взял курс на Средиземное море. Как предполагают эксперты, основным направлением может быть Ливия.

Профессор Кильского университета Йоахим Краузе в комментарии немецким журналистам заявил, что «Патриа» и «Балтик Лидер» оборудованы системами быстрой разгрузки, что делает их удобными для перевозки военной техники.

По его мнению, техника может быть направлена дальше — в Судан, Нигер, Чад и Буркина-Фасо, где Россия усиливает свое присутствие.

За перемещением конвоя внимательно следят флоты НАТО. В германских водах его сопровождал патрульный катер Bamberg, на маршруте также задействованы датские корабли.

По оценке немецкой прессы, этот выход — крупнейший с января 2022 года, когда шесть десантных кораблей перешли из Балтики в Черное море.

В феврале 2025 года российская разведка предупреждала о том, что Украина готовит в Балтийском море антироссийскую провокацию.