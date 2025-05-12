Патриотическую песню и клип к 80-летию Победы выпустили бойцы СВО из Мытищ

Подвиг прошлого и современности вдохновил бойцов из Мытищ на написание песни, которую они посвятили всем героям, живым и павшим на фронта за Родину. Каждая российская семья столкнулась с потерями родных и близких во время Великой отвечественной войны, сегодня войнов дома продолжают ждать родные, а память тех, кто не вернулся продолжают хранить. Воспели героически подвиг народа автор музыки и исполнитель Роман с позывным «Маэстро», слова песни написал — Михаил с позывным «Добрый кот».

Ролик ребята подготовили и сняли по сценарию, в котором совмещены времена и события двух войн. Бойца Специальной военной операции контузило на поле боя после взрыва, почти без сознания он как будто во сне увидел бойцов Красной армии, которые появились перед раненым солдатом как символ силы, стойкости и мужества! Жизнь солдата спасли боевые товарищи, подоспевшие на помощь.