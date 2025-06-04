Патриотический урок о высших государственных наградах России прошел в Химках

В школе № 20 состоялось тематическое занятие, посвященное дате создания высших государственных наград России. Мероприятие стало частью патриотической программы и включило выступления гостей и кинолекторий.

На встрече, прошедшей в рамках проекта «Успех V единстве поколений», присутствовали депутат Глеб Демченко и член Ассоциации ветеранов СВО Игорь Лыков. Мероприятие было приурочен к годовщине учреждения государственных наград в 1995 году — Героя Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Жукова и ордена Почета.

«Память о подвигах прошлого и уважение к наградам — это фундамент для воспитания настоящих граждан страны. Подобные мероприятия не только способствуют сохранению исторической правды, но и укрепляют связь между поколениями, показывая молодежи примеры истинного служения Отечеству», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Член Ассоциации ветеранов СВО Игорь Лыков в своем выступлении напомнил о важности поддержки военных со стороны тыла. Благодаря волонтерским акциям гуманитарная помощь регулярно доставляется бойцам на передовую.

Финальной частью мероприятия стал кинолекторий. Как подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева, только в рамках данной патриотической программы в Химках уже провели свыше 1000 просветительских и воспитательных встреч.