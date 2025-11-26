Патриотический форум в честь 80‑летия Победы прошел в Балашихе

В Доме культуры «Северный» состоялось мероприятие, приуроченное к 80‑й годовщине Великой Победы. Участниками форума стали ученики образовательных учреждений городского округа Балашиха, для школьников были подготовлены тематические станции, отражающие разные аспекты военной истории и подготовки.

В программу вошли лазерный тир, викторина по истории Великой Отечественной войны, демонстрация и практическое отрабатывание сборки и разборки автоматов, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятие позволило ребятам не только проверить навыки, но и глубже осознать подвиг предыдущих поколений.

«Нам важно не забывать о наших предках, которые отдали свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Эти мероприятия направлены на то, чтобы поделиться опытом и передать знания молодежи городского округа», — отметил представитель центра патриотического воспитания «Герои Балашихи» и Ассоциации ветеранов СВО Василий Крюков.

Школьники общались с участниками специальной военной операции, могли задать им вопросы и написать письма. На форуме также были представлены исторические артефакты, найденные в местах боев времен Великой Отечественной войны, а также беспилотные летательные аппараты, сбитые в ходе проведения специальной военной операции, и другие современные и исторические экспонаты.