Патриотическая эстафета к 80-летию Победы прошла в Котельниках

Патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений» стартовала в Московской области. К массовой акции в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне присоединился и городской округ Котельники.

Мероприятие и съемки прошли в стенах средней школы № 2. Участие в них приняли 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны Антонина Бизина, председатель совета ветеранов округа Михаил Набокин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Эдуард Дорофеев, директор школы Надежда Зиновьева, а также члены Народной дружины, ветераны СВО, молодогвардейцы, юнармейцы и учащиеся школы.

Акция не только объединила разные поколения, но и напомнила о важности сохранения исторической правды и уважения к тем, кто отстаивал свободу России в разные эпохи.

Эстафета состоялась в рамках цикла исторических акций «Успех V единстве поколений». Проект направлен на сохранение памяти о подвигах героев Отечества — участников Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.

Акция «Герои Отечества — связь поколений» уже вышла за пределы региона и приобрела федеральный масштаб — к ней присоединились другие города России, что подчеркивает единство страны в желании сохранить память о подвиге предков.