Патриотическая акция «Окопная свеча» прошла в Щелкове
Молодежь Щелкова помогла заготовить свечи для военнослужащих в зоне СВО. Ребята поучаствовали в благотворительной инициативе.
Мероприятие состоялось в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Участие в ней приняли воспитанники молодежных военно-патриотических объединений «Штурмовик» и «Каскад».
Активисты создали окопные свечи из консервных банок и картона, которые затем заполнили парафином. Поддержали проведение патриотической акции отдел по работе с молодежью Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково.
Кроме того, акционерное общество «Трубопроводные системы и технологии» помогло закупить парафин.
