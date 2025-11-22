Патриотическая акция «Окопная свеча» прошла в Щелкове

Молодежь Щелкова помогла заготовить свечи для военнослужащих в зоне СВО. Ребята поучаствовали в благотворительной инициативе.

Мероприятие состоялось в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Участие в ней приняли воспитанники молодежных военно-патриотических объединений «Штурмовик» и «Каскад».

Активисты создали окопные свечи из консервных банок и картона, которые затем заполнили парафином. Поддержали проведение патриотической акции отдел по работе с молодежью Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково.

Кроме того, акционерное общество «Трубопроводные системы и технологии» помогло закупить парафин.

