Очередную партию гуманитарного груза отправили бойцам СВО из Фрязина

Гуманитарную помощь собрали в городском округе по запросу военнослужащих, который поступил в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. В организации сбора и отгрузки также участвовали администрация Фрязина и волонтеры организации «Покров, шьем для наших».

В состав партии вошли инструменты (включая сварочный набор, лопаты и гвозди), предметы одежды и обуви, маскировочные сети, медикаменты и другие необходимые на фронте вещи. Часть посылок собрали родители воспитанников детского сада № 3, вложив туда рисунки и письма с теплыми пожеланиями от детей.

Ранее фрязинская Ассоциация ветеранов СВО по запросу бойца Воздушно-десантных войск отправила на передовую интернет-кабель протяженностью 600 метров, продукты питания и товары первой необходимости.

Отметим, что местное отделение Ассоциации ветеранов СВО регулярно помогает защитникам, участвующим в выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Работу в этом направлении продолжат и дальше.