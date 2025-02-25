Патриотическая акция к годовщине начала СВО прошла в Лобне

Областное мероприятие под названием «Наследники поколения победителей» состоялось во всех городах Подмосковья в день очередной годовщины начала специальной военной операции. Акция также посвящалась Году защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во Дворце культуры «Чайка» в Лобне собрались школьники из всех образовательных учреждений города. Для них показали музыкальный спектакль на военную тематику «Мы помним, мы гордимся». На сцене выступили артисты театра танца «Антре», театра «Камерная сцена», а также руководитель народного ансамбля «Тынды Рынды» Алексей Лопасов.

Всего в акции приняли участие более семи тысяч юных жителей Московской области. Мероприятие стало очередным шагом, направленным на воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, почитания героизма предков, осознания ценности свободы.