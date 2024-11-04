Патриарх Кирилл назвал хорошей идею делать из героев СВО чиновников

Возможность участия героев СВО в программе по подготовке государственных управленческих кадров — это верная и своевременная инициатива. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с участниками программы «Время героев».

«Очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — привела его слова пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Он отметил, что мужество, решительность и опыт военных принесут плоды на занимаемых госдолжностях.

Также на встрече был ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он выразил благодарность патриарху и признался, что наставления священнослужителя помогут в принятии решений участникам программы «Время героев».

Ранее руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина заявила, что беременным женщинам из 16 регионов России будут выдавать «папку помощи» с письмом от патриарха Кирилла. В послании глава РПЦ благословит ребенка и мать, а также пожелает им здоровья.