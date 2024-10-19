Беременным начнут выдавать письма от патриарха Кирилла

Беременным россиянкам в 16 регионах будут выдавать «папку помощи» с письмом от патриарха Кирилла и буклетом с описанием мер поддержки для молодых матерей. Об этом заявила руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина, ее процитировало РИА «Новости» .

Письма будут вручать в женских консультациях. В послании глава РПЦ благословляет ребенка и мать, а также желает им здоровья.

По словам Москвитиной, врачи также будут давать беременным подержать демонстрационный муляж эмбриона. Он добавила, что в рамках проекта преподаватели вузов проводят специальные курсы для школьных учителей, работников ссузов и студентов-медиков.

«Потом мы их сопровождаем, даем методические материалы, помогаем, чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения», — объяснила Москвитина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов для улучшения демографической ситуации предложил рассылать беременным письма с призывом не делать аборт. Его инициативу раскритиковал адвокат Андрей Алешкин. По его мнению, в основе отказа от ребенка чаще всего лежат экономические вопросы.