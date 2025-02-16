Мирошник: заявление Каллас в Мюнхене показало ее слепоту к зверствам ВСУ

Слова главы евродпиломатии Каи Каллас на Мюнхенской конференции безопасности стали доказательством того, что она пребывает в патологическом русофобском угаре. На это в Telegram-канале указал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов», — сказал он.

Отрицание Каллас гибели мирного населения России, по словам Мирошника, должно получить самую жесткую политическую и правовую оценку.

«Человек пребывающий на такой должности и демонстрирующий „избирательную слепоту“ вряд ли может считаться адекватным и исповедующий нормы международного гуманитарного права», — добавил он.

Мирошник выразил уверенность в нежелании главы евродипломатии ЕС знать о 22 жертвах украинских боевиков в Русском Поречном, а также о расстрелах в Селидове и регулярных обстрелах Горловки, Белгорода, Шебекина и десятков других городов.

Дипломат напомнил, что за 2024 год от действий ВСУ пострадали минимум 5,5 тысячи мирных жителей, более 800 человек погибли, среди жертв украинской агрессии — 51 ребенок.