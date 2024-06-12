Пасынок Сырского назвал два возможных сценария его судьбы

Пасынок Сырского Иван: главкома ВСУ ждет плен или побег за границу

Pool /Ukrainian Presidentia
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Главком ВСУ Александр Сырский в конечном итоге либо попадет в плен, либо, если успеет, сбежит за рубеж, считает его приемный сын Иван, выступающий против киевского режима. Он поделился мнением с РИА «Новости».

Иван Сырский отметил, что во всех провалах Украины сейчас склонны винить именно его приемного отца. Президент Украины Владимир Зеленский «всегда найдет козла отпущения», и им может стать главком ВСУ, добавил собеседник агентства.

«Я думаю, Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет за границу», — подчеркнул он.

Иван отметил, что не удивится, если Александр Сырский поедет даже в Австралию — в России же он может оказаться «только в наручниках».

Ранее украинский политик Игорь Лапин также предположил, что на Сырского «будут вешать всех собак», а в итоге его заменят другим военачальником.

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