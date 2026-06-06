Пассажир машины сотрудника Каховской администрации погиб при обстреле ВСУ
Украинские боевики обстреляли автомобиль сотрудника Каховской администрации. От полученных ранений скончался пассажир. Сидевшему за рулем чиновнику потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.
Он подчеркнул, что пострадавший от обстрела сотрудник администрации находится в стабильном состоянии. По словам Филипчука, погибший пассажир был членом семьи пострадавшего чиновника.
«Сил и поддержки нашим коллегам, потерявшим родного человека. Нелюдям из ВСУ я желаю всецело и сполна ответить за свои преступления против мирного населения», — заявил глава округа.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в минувшую пятницу, 5 июня, заявил, что за сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам региона 171 беспилотник. Он уточнил, что в зону поражения попали около 30 городов и сел, а ранения получили четыре мирных жителя.