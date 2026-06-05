Украинские боевики за сутки выпустили по Херсонской области 171 беспилотник

ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 171 беспилотник. Об этом в «Максе» написал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотник», — сообщил Сальдо.

Под удар попали около 30 городов и сел области, уточнил губернатор. За этот период времени пострадали четыре мирных жителя региона.

В пятницу днем ВСУ ударили по зданиям пансионата в курортном селе Железный Порт на берегу Черного моря в Херсонской области. Повреждены неэксплуатируемые здания, отметил Сальдо.

Накануне в херсонском селе Бехтеры погиб тракторист, технику атаковал украинский беспилотник. За предыдущие сутки ВСУ выпустили по региону 91 беспилотник.