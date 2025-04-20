Пасхальные подарки отправили участникам СВО из Лобни

Каждый месяц из Лобни в зону СВО отправляют партии гуманитарной помощи. Накануне Пасхи волонтеры подготовили особенную посылку.

Добровольцы волонтерского центра «Свечной блиндажик» в Лобне регулярно плетут маскировочные сети, готовят сухие каши, шьют балаклавы, спальники и одеяла, защищающие от тепловизора. Ежемесячно они собирают посылки для бойцов СВО и жителей новых регионов.

В гумпомощь, которую отправили накануне Пасхи, вошли праздничные угощения. Посылку уже доставили бойцам.

Также к светлому празднику в центральном парке прошел мастер-класс по окрашиванию пасхальных яиц. Готовые изделия освятили в Серафимовском храме, а затем отправили жильцам кризисного центра и семейного центра «Дмитровский».

В последнем живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Регулярно здесь бывает глава городского округа Лобня Анна Кротова.