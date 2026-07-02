Пасечник заявил об ударе дронов ВСУ по парковкам в Алчевске и Красном Луче

Пасечник: удар дронов ВСУ повредил девять машин в Алчевске и Красном Луче

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали парковки в Алчевске и Красном Луче. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник .

Он подчеркнул, что на площадках находились грузовые и легковые машины, принадлежащие гражданским лицам.

Пасечник добавил, что в результате удара в Алчевске загорелись пять грузовиков. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. В Красном Луче повреждения получили четыре машины.

«Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак», — заявил глава региона.

Он отметил, что дежурные системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили более 50 вражеских БПЛА в Луганской Народной Республике.

В минувшую субботу, 27 июня, запущенный с территории Украины беспилотник ударил по заведению быстрого питания на центральном рынке в Сватове.

Как сообщил глава Луганской Народной Республики, ранения получили четыре человека, трех из которых с тяжелыми травмами доставили в республиканскую клиническую больницу.