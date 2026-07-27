Пасечник заявил о гибели двух водителей от ударов ВСУ по дорогам ЛНР

Украинские боевики нанесли серию ударов по гражданскому транспорту в Луганской Народной Республике. Жертвами атак стали два человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

От ударов противника в Перевальске погиб водитель грузовика, а также шофер автомобиля газовой службы в Первомайске. Трое ремонтных рабочих, находившихся в служебном транспорте, получили ранения.

В Новоайдарском муниципальном округе в зону поражения украинских боевиков попали грузовая «Газель», в которой находилась семейная пара, и легковой автомобиль, чей водитель получил ранения.

В Луганске пострадал водитель пассажирского микроавтобуса. Также вражеский беспилотник атаковал припаркованный грузовой автомобиль без водителя и пассажиров.

«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Семьям погибших выражаю глубокие соболезнования», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что под ударами украинских боевиков также оказались жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, предприятия и коммунальная инфраструктура в Краснодонском и Сватовском муниципальных округах.

Пасечник подчкеркнул, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы за сутки сбили более 40 воздушных целей.

В минувшую пятницу, 24 июля, украинские боевики атаковали машину коммунальной службы Лисичанска. Как сообщал Пасечник, удар произошел во время раздачи воды мирным жителям.