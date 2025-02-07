07 февраля 2025 18:59 Парту в честь Героя СВО Сергея Воропаева открыли в лицее № 23 в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск Спецоперация

Подольск

На открытие пришли глава округа Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин. Гости, лицеисты, учителя и близкие Героя почтили память защитника.

На ученическом столе разместили фотографию Сергея Воропаева, информацию о жизни и заслугах. Право сидеть за партой получат ребята, которые достигли успехов в учебе и общественной работе. Сергей Воропаев в юности решил стать защитником Родины по примеру родителей. Он хорошо учился, занимался классической борьбой. После окончания Нижегородского ракетно-зенитного военного училища отправился на службу в войска Противовоздушной обороны. В офицеры запаса он вышел в 2001 году в звании капитана. Сергей Воропаев освоил профессию конструктора-технолога производства мебели и добился успехов в этом направлении.

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Он встал на защиту Родины в 2023 году в должности командира 104-го десантно-штурмового полка, когда прошел подготовку в десантно-штурмовой дивизии. Сергей Воропаев выполнял боевые задачи на Запорожском переднем крае обороны под Кременной. В сентябре того же года получил боевой приказ и вступил в неравный бой с превосходящими силами противника у поселка Работино Пологовского района Запорожской области. Сергей Воропаев пожертвовал собой и защитил товарищей. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества. «Его подвиг — это пример самоотверженности, истинного патриотизма. Имя Сергея Анатольевича Воропаева навсегда вписано в историю нашего округа. Оно будет жить в наших сердцах, а его поступок — вдохновлять юных подольчан быть сильными, честными и преданными своей стране», — сказал Григорий Артамонов.

Капитана Сергея Воропаева посмертно наградили Орденом Мужества. На стенах лицея в память о защитнике разместят мемориальную доску.