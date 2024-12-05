Парту в честь героя СВО Дениса Межуева открыли в лицее № 34 в Мытищах

День Героев Отечества повсеместно отмечается в стране 9 декабря. Накануне праздника мы рассказываем о мужестве и самоотверженности защитников России. Один из них — Денис Межуев из Мытищ.

Звание «Герой Российской Федерации» за мужество и героизм, проявленные во время исполнения воинского долга, Денис Межуев получил посмертно. Он погиб в зоне специальной военной операции 9 апреля 2022 года.

Патриот, муж, отец, герой — таким помнят Дениса Межуева те, кто был с ним знаком, кому он спас жизнь. Его имя осталось не только в памяти родных и близких. Парту героя открыли в Музее истории, славы и доблести России в мытищинском лицее № 34. Имя Дениса Межуева также носит юнармейский отряд учебного заведения.