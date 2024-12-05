Парту в честь героя СВО Дениса Межуева открыли в лицее № 34 в Мытищах
День Героев Отечества повсеместно отмечается в стране 9 декабря. Накануне праздника мы рассказываем о мужестве и самоотверженности защитников России. Один из них — Денис Межуев из Мытищ.
Звание «Герой Российской Федерации» за мужество и героизм, проявленные во время исполнения воинского долга, Денис Межуев получил посмертно. Он погиб в зоне специальной военной операции 9 апреля 2022 года.
Патриот, муж, отец, герой — таким помнят Дениса Межуева те, кто был с ним знаком, кому он спас жизнь. Его имя осталось не только в памяти родных и близких. Парту героя открыли в Музее истории, славы и доблести России в мытищинском лицее № 34. Имя Дениса Межуева также носит юнармейский отряд учебного заведения.
Командир 1-го гвардейского мотострелкового Севастопольского Краснознаменного полка Денис Межуев принимал участие в специальной военной операции с самого ее начала. При переправе по наплавному мосту его подразделение попало под минометный обстрел. Подполковник Межуев вывел личный состав из-под огня, но сам погиб. О его подвиге школьники могут узнать не только на уроках истории и обществознания — ребята часто приходят в музей, где стоит парта героя.
Воспитанники лицея относятся к патриотическим мероприятиям серьезно, по-взрослому. «Это важно, чтобы не забывать подвиги и какие-то события в прошлом. Как часто говорят, если мы знаем свою историю, мы не будем допускать ошибок в будущем», — поделился ученик 11-го класса Дмитрий Самохин.
Музей истории, славы и доблести России в лицее планируют открыть для всех желающих, чтобы как можно больше людей знали о настоящих героях и патриотизме.