Парту в честь героя СВО Алексея Осокина установили в школе № 32 в Мытищах

В школе № 32 города Мытищи состоялось торжественное открытие парты, посвященной майору Алексею Осокину, который посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации. Алексей, с позывным «Опора», стал символом мужества и самоотверженности, олицетворяя настоящего героя нашего времени.

Алексей Осокин родился 2 сентября 1989 года и с детства мечтал продолжить семейную традицию, став военнослужащим. Его путь был отмечен подвигами, начиная с курсов, где он спас маленького ребенка от наезда автомобиля. «Что такое подвиг? Это кратковременный порыв, основанный на любви к Родине и сослуживцам», — отметил его сослуживец Сергей Карасев.

Служба Алексея включала командировки в Сирию и участие в операции по присоединению Крыма к России. Он проявил исключительное мужество во время спецоперации, когда, находясь в эпицентре событий, удерживал оборону в аэропорту Гостомеля и помогал эвакуировать раненых бойцов. Несмотря на полученные ранения, он не оставил своих товарищей, вытащив 16 человек, но, к сожалению, скончался от ранений.

В июне 2022 года Алексей был посмертно награжден званием Героя Российской Федерации. В его честь была установлена мемориальная доска в Орехово-Зуеве, а в мытищинской школе № 32 появилась парта героя. Здесь также функционирует юнармейский отряд «Боевое братство», который стремится прививать любовь к Родине с детства.

Ученики школы с гордостью относятся к памяти героя и учатся любить свою Родину от всего сердца. В мае 2023 года на территории школы была открыта Аллея памяти героически погибших бойцов из разных городов Подмосковья, где взрослые и дети могут возложить цветы и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».