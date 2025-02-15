Парту в честь бойца СВО Дмитрия Смирнова открыли в лицее № 23 в Подольске

В Подольске в рамках проекта «Новая школа» всероссийской политической партии «Единая Россия» в лицее № 23 была торжественно открыта «Парта Героя» и кабинет Славы и Мужества, посвященные участнику специальной военной операции Дмитрию Смирнову. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков выступил с поддержкой и словами уважения к подвигам защитника.

На мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, первый заместитель главы Городского округа Подольск Владимир Кравцов, а также семья героя, его учителя, одноклассники и учащиеся лицея, которые почтили память Смирнова.

Дмитрий Смирнов после окончания школы продолжил обучение в колледже, а затем открыл собственный бизнес. В августе 2023 года он подписал контракт и начал выполнять боевые задачи в Харьковской области, где служил водителем расчета и пулеметчиком штурмовой бригады. Он неоднократно проявлял героизм, спасая раненых товарищей.

Смирнов удостоен медали «За спасение погибавших» за то, что вынес раненого бойца с поля боя, пронесши его на себе несколько километров. К сожалению, 3 февраля 2024 года Дмитрий погиб в зоне СВО и был посмертно награжден орденом Мужества. Его подвиги станут примером для будущих поколений.

Алексей Никулин отметил: «В год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защищал и продолжает защищать суверенитет нашей страны. Этот год напоминает нам о важности сохранения исторической памяти и ценности мира, который отстаивают наши защитники. Будем верны их памяти!»