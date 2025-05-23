Парту героя в память об участнике СВО Владиславе Тебакове открыли в Люберцах

В техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина в Люберцах прошла торжественная церемония открытия Парты героя. Ее посвятили выпускнику учреждения Владиславу Тебакову, погибшему в зоне специальной военной операции.

Владислав Тебаков отправился на СВО с самого начала событий. Его назначили наводчиком БМП, он также участвовал в боях за Новоселовку, Терны, был тяжело ранен.

В 2024 году его наградили медалью «За храбрость» II степени. После реабилитации Владислав вернулся в зону СВО и был оператором БПЛА.

«К сожалению, жизнь Владислава трагически оборвалась в ноябре 2024 года при выполнении боевого задания. Наша задача — чтить историю, помнить наших героев и передавать эту память подрастающему поколению», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Участника СВО также посмертно наградили орденом Мужества. Всего в Люберцах в рамках федерального образовательного проекта открыто 26 парт героя.