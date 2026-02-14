Парту героя в память об участнике СВО открыли в Люберцах

Мемориальный объект появился 12 февраля в гимназии № 18 в поселке Томилино. Его посвятили выпускнику школы Валерию Перевалову, добровольно ушедшему на фронт и посмертно награжденному орденом Мужества.

Валерий Перевалов родился и вырос в Томилино, работал на местном заводе. В 2023 году добровольцем отправился в зону специальной военной операции, где служил пулеметчиком. Его жизнь трагически оборвалась в июне того же года в результате ракетного обстрела.

В церемонии открытия приняли участие глава округа Владимир Волков, муниципальный координатор проекта «Новая школа» Светлана Яковенко, представители местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции, педагоги, школьники, юнармейцы и родные героя. Владимир Волков отметил, что подвиг Валерия никогда не умрет, а задача всех присутствующих — сохранить память о нем и передать ее детям.

Право открыть парту предоставили главе округа и вдове героя Ольге Переваловой. Первым за нее сел внук Валерия — шестиклассник Михаил Перевалов.