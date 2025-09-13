Парту героя в честь участника СВО Василия Маркова открыли в Королеве

В гимназии «Российская школа» в Королеве открыли «Парту Героя» в честь выпускника Василия Маркова. Он погиб в июле 2022 года во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Мероприятие прошло в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия». В нем приняли участие секретарь местного отделения Игорь Трифонов, руководитель фракции в Совете депутатов Ольга Волкова, а также юнармейцы, мама военнослужащего Валентина Петровна и вдова Василия Маркова Елена с сыном.

«Сегодняшнее событие — это не только дань уважения героическим страницам нашей истории, но и важный шаг к воспитанию подрастающего поколения. Мы должны помнить и гордиться нашими героями, их подвигами и самоотверженностью. Важно помнить, что история живет до тех пор, пока мы о ней говорим, изучаем и передаем. Спасибо таким Героям как Василий Марков за мирное небо над головами», — отметил Игорь Трифонов.

Право первым сесть за парту предоставили ученице 8 класса Алене Пономаревой и семикласснику Андрею Зорину. Девочка стала победителем и призером олимпиад, активно принимала участие в школьных конкурсах, а Андрей неоднократно занимал призовые места на конкурсах, успешно выступал на олимпиадах и вовлечен в проект «Движение первых».

Отметим, Василий Марков — выпусник гимназии 1996 года. С апреля 2022 года он добровольно ушел на фронт и воевал на территории ДНР. Мужчина погиб 9 июля того же года. Награжден орденом Мужества посмертно.