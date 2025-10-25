Парту героя в честь участника СВО Романа Трубникова открыли в Люберцах

Парту героя в память об участнике специальной военной операции Романе Трубникове открыли в люберецкой школе № 8. Инициатором выступила «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа».

Роман Трубников окончил школу № 8 в 1986 году, получил профессию в Люберецком техникуме сельскохозяйственного машиностроения. Служил в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота СССР.

В 2024 году, в возрасте 53 лет, добровольно подписал контракт и участвовал в СВО в составе 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Погиб 15 октября 2024 года под Суджей, выполняя боевое задание.

«Сегодня мы открываем парту, посвященную человеку, который не вернулся домой, но навсегда остался в сердцах земляков. Проект „Парта Героя“ помогает воспитывать молодежь на примерах настоящего патриотизма. В Подмосковье уже установлено 29 таких парт, и каждая из них — это живая история любви к Родине», — сказала депутат Московской областной Думы, региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Лидия Антонова.