Парту героя в честь бойца СВО Тимура Уткина открыли в гимназии «Логос» в Дмитрове

В гимназии «Логос» в Дмитрове состоялась торжественная церемония открытия парты героя в память о выпускнике учебного заведения, бойце специальной военной операции Тимуре Уткине. Защитник с позывным Москвич погиб при выполнении боевых задач под Красногоровкой на Донецком направлении, спасая товарищей. Его посмертно наградили орденом Мужества.

На церемонии собрались родные Тимура Уткина, благочинный Дмитровского округа протоиерей Афанасий Чорногуз, руководитель Фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Кристина Веселкова и ветеран специальной военной операции Михаил Харченко.

Присутствующим показали фильм, посвященный погибшему защитнику. Мама героя, Елена Викторовна, рассказала о нем, как о терпеливом, отзывчивом и талантливом человеке.

«Мой сын для меня останется героем, ведь он, зная, что может не вернуться, все равно пошел туда, чтобы защитить ребят, в том числе и вас всех. Ребята, цените то, что у вас есть, что вы можете спокойно учиться под этим мирным небом», — обратилась она к гимназистам.

Своими воспоминаниями о Тимуре Уткине поделилась и директор гимназии Ольга Лазарева. Почетное право открыть мемориальную парту получили десятиклассники Ксения Ушанкова и Семен Полозун.

«Тимур честно выполнил свой долг, проявив лучшие качества русского солдата: мужество, стойкость и верность присяге. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, а его имя — в истории страны», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.