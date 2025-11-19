Парту героя в честь бойца СВО Сергея Михайлова открыли в Дзержинском

В лицее № 3 города Дзержинский городского округа Люберцы 18 ноября открыли «Парту Героя» в память об участнике специальной военной операции, уроженце города Сергее Михайлове. После выпуска из дзержинской гимназии № 5 Сергей поступил в колледж информационных технологий «Угреша».

В 2023 году принял решение добровольцем отправиться в зону проведения специальной военной операции. Жизнь Сергея трагически оборвалась во время выполнения боевого задания в районе поселка Вербовое. Указом президента награжден «Орденом мужества» посмертно.

«В лицее № 3 учится сын Героя Алексей — именно он просил установить парту имени отца в родной школе. Подвиг Сергея никогда не умрет. И наша общая задача — сохранить эту память и передать ее детям», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, дзержинский лицей № 3 с 2022 года участвует в патриотическом проекте «Парта Героя». Ранее в учебном заведении были установлены три памятные парты.