Парту героя в честь бойца СВО Петра Малеева открыли в округе Пушкинский

Петр Малеев служил в зоне СВО командиром взвода в подразделении беспилотных летательных аппаратов. Погиб в возрасте 39 лет при выполнении боевой задачи. За проявленные мужество и самоотверженность награжден орденом Мужества посмертно.

На открытие Парты героя пришли родные и друзья Петра Малеева, школьники и почетные гости.

Директор образовательного центра № 7 Яна Гальцина отметила, что парта будет установлена в музейном уголке. Право сидеть за ней получат ученики, особо отличившиеся в учебе, спорте и общественной жизни. Во время экскурсий и мероприятий, приуроченных к памятным датам, школьникам будут рассказывать о подвиге и героизме Петра Малеева.