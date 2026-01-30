Парту героя в честь бойца СВО Петра Малеева открыли в округе Пушкинский
Торжественная церемония открытия состоялась в образовательном центре № 7 поселка Лесные Поляны. Парта героя посвящена выпускнику школы, участнику специальной военной операции Петру Малееву.
Петр Малеев служил в зоне СВО командиром взвода в подразделении беспилотных летательных аппаратов. Погиб в возрасте 39 лет при выполнении боевой задачи. За проявленные мужество и самоотверженность награжден орденом Мужества посмертно.
На открытие Парты героя пришли родные и друзья Петра Малеева, школьники и почетные гости.
Директор образовательного центра № 7 Яна Гальцина отметила, что парта будет установлена в музейном уголке. Право сидеть за ней получат ученики, особо отличившиеся в учебе, спорте и общественной жизни. Во время экскурсий и мероприятий, приуроченных к памятным датам, школьникам будут рассказывать о подвиге и героизме Петра Малеева.