Парту героя в честь бойца СВО открыли в Емельяновской школе в Коломне

Житель Озер погиб при выполнении боевых задач 2 мая 2024 года в селе Крынки Херсонской области. На торжественной церемонии открытия парты собрались педагоги, кадеты, родные и близкие героя. Многие из пришедших почтить память Алексея Зайчикова знали его еще со школьной скамьи.

«Парень добрейшей души, безотказный. Парень, который после группы продленного дня стремился идти домой. „Леш, почему не хочешь поиграть?“ — „Думаю, надо маме помочь“. Он очень был семейным. Хотел всем помочь», — поделился первый директор Емельяновской СОШ Григорий Гаджиев.

В этот день много говорили о характере Алексея, его преданности семье и готовности всегда прийти на помощь. Эти воспоминания легли в основу стихотворения, которое одна из учениц школы посвятила бойцу и его семье.