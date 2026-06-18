Парту героя в честь бойца СВО открыли в Емельяновской школе в Коломне
Новая Парта героя появилась в Емельяновской школе. Она посвящена выпускнику учебного заведения Алексею Зайчикову — участнику специальной военной операции.
Житель Озер погиб при выполнении боевых задач 2 мая 2024 года в селе Крынки Херсонской области. На торжественной церемонии открытия парты собрались педагоги, кадеты, родные и близкие героя. Многие из пришедших почтить память Алексея Зайчикова знали его еще со школьной скамьи.
«Парень добрейшей души, безотказный. Парень, который после группы продленного дня стремился идти домой. „Леш, почему не хочешь поиграть?“ — „Думаю, надо маме помочь“. Он очень был семейным. Хотел всем помочь», — поделился первый директор Емельяновской СОШ Григорий Гаджиев.
В этот день много говорили о характере Алексея, его преданности семье и готовности всегда прийти на помощь. Эти воспоминания легли в основу стихотворения, которое одна из учениц школы посвятила бойцу и его семье.
Для Емельяновской школы Парта героя имеет особое значение. Здесь большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В школе создан кадетский класс, где и установили памятный экспонат. По традиции право сидеть за такой партой получают лучшие ученики.
«Парта героя» — это всероссийский образовательный проект партии «Единая Россия», который помогает сохранять память о земляках, проявивших мужество и верность долгу. В городском округе Коломна такие парты открывают уже не первый год, и каждая из них становится частью большой работы по патриотическому воспитанию молодежи. Педагоги школы уверены, что память о героях-земляках должна жить в повседневной жизни учеников. По словам директора Емельяновской школы, сторонника партии «Единая Россия» Ирины Королевой, такие проекты помогают сохранять связь поколений и воспитывать у школьников уважение к истории своей страны.