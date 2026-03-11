Парту Героя в память о бойце СВО открыли в Мытищах

Максим Васильев родился и вырос в городе Мытищи. Поступил в машиностроительный техникум после девятого класса и получил профессию автомеханика. Затем отслужил в армии. Участвовал в Параде Победы в 2020 году. После окончания службы вернулся к мирной жизни. Однако когда мужчина узнал, что 22 февраля 2022 года его командир отправился на передовую, не смог остаться в стороне.

Старший сержант Васильев встал в один строй с теми, кого считал семьей. Его жизнь оборвал вражеский беспилотник 26 марта 2025 года. Герой награжден Орденом Мужества посмертно. Память о Максиме Васильеве осталась в сердцах каждого, кто его знал: матери, одноклассников и знакомых.

«Увековечивание памяти защитников — наш долг и прямая обязанность. Мы открыли 41 „Парту Героя“, 14 из них — в память о погибших участниках специальной военной операции», — отметила глава округа Юлия Купецкая.