«Парту героя» в честь бойца СВО Евгения Мелкозерова открыли в Мытищах

Парту Героя в память о Евгении Мелкозерове, погибшем на специальной военной операции и награжденном орденом Мужества посмертно открыли в мытищинской школе № 4. Право первым сесть за парту предоставили ученику 11 класса Павлу Трофимову.

Евгений Мелкозеров житель Мытищ, он учился в этой школе № 4, которая ранее называлась № 26. Артиллерист-десантник погиб в марте 2023 года, спасая товарищей из-под обстрела на поле боя во время специальной военной операции на Украине.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила, что такие мероприятия призваны увековечить память героев, отдавших жизни за мирное будущее страны. Мать и брат Евгения Мелкозерова поделились воспоминаниями о нем и рассказали его доброте и отзывчивость. Мать Евгения выразила благодарность учителям школы за их вклад в воспитание сына.

Первым за парту сел ученик 11 класса Павел Трофимов — отличник и активный участник различных соревнований и конкурсов. Павел выразил большую честь, выпавшую ему на долю.