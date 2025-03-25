Парту героя в честь бойца СВО Евгения Ершова открыли в гимназии № 18 в Люберцах

В гимназии № 18 городского округа Люберцы открыли парту героя в честь Евгения Ершова, участника СВО. Евгений родился в Томилине и учился в этой школе, где сформировались его жизненные принципы.

По словам главы округа Владимира Волкова, родители и педагоги воспитали его как отзывчивого и смелого человека, готового прийти на помощь другим. В 2015 году Евгений добровольно отправился на Донбасс, где участвовал в боевых действиях. Несмотря на ранение, он в апреле 2024 года подписал контракт с Минобороны и вернулся в зону СВО, считая это своим долгом. Евгений трагически погиб в результате ракетного обстрела весной прошлого года, защищая свою страну.

Первым за парту сел сын Евгения, восьмиклассник Степан Ершов. Он рассказал, что поддерживал связь с отцом до момента, когда она неожиданно оборвалась. Семья долгое время пыталась узнать о его судьбе, пока не пришла печальная новость о гибели.

Степан выразил гордость за отца и отметил, что хочет быть похожим на него.