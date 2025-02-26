Парту героя в честь бойца СВО Эдуарда Ступина открыли в школе в Кострово

В Костровской средней школе, месте, где когда-то учился герой СВО Эдуард Ступин, установили парту в его честь. Боец отдал жизнь, спасая своих сослуживцев на фронте.

Эдуард Ступин отправился добровольцем в зону проведения СВО 11 июня 2022 года. «Он несколько раз ходил в военкомат. Ему несколько раз отказывали, потому что он не подлежал призыву», — рассказала вдова Людмила Ступина. Но это не остановило мужчину. И в итоге сотрудники военкомата разрешили ему отправиться защищать Родину.

На СВО Ступин служил командиром автомобильного отделения хозяйственного взвода роты материального обеспечения 12-го танкового полка. Погиб при выполнении воинского долга 21 августа 2022 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Парту Эдуарда Ступина перенесут в кабинет, чтобы за ней смогли сидеть ученики школы.

Всего в округе установили десять парт в честь героев Великой Отечественной войны и две посвященные участникам СВО. В этом году планируют открыть еще восемь таких парт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске проекта «Время героев» для участников СВО в Подмосковье в этом году.