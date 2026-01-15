Парту героя в честь бойца СВО Дмитрия Васильева открыли в Мытищах

Торжественное мероприятие в память об участнике специальной военной операции Дмитрия Васильева состоялось 14 января в его родной школе № 4. Именно в этом учебном заведении 1 сентября 1983 года он сделал свой первый шаг в мир знаний.

Педагоги вспоминают Дмитрия как справедливого и ответственного мальчика, а одноклассники — как верного и надежного друга. После школы Васильев посвятил себя военному делу. Отслужив в армии, в 18 лет он как пулеметчик-стрелок прошел суровые испытания войны в Чечне и вернулся домой. После начала спецоперации не смог остаться в стороне и в августе 2022 года добровольцем отправился на передовую.

Дмитрий Васильев служил оператором инженерно-саперного взвода, выполнял задачи по разминированию и участвовал в специальных операциях. Его профессионализм, отвага и самоотверженность отмечены медалью «За разминирование».

Погиб 11 июля 2023 года при выполнении боевого задания в районе села Невское. Указом президента Российской Федерации Дмитрий Васильев посмертно награжден орденом Мужества.

Почтить память бойца пришли его супруга Оксана, близкие, руководитель мытищинского отделения Ассоциации специальной военной операции Сергей Пудов, а также учащиеся школы.