Парту героя в честь бойца СВО Андрея Калугина открыли в Мытищах

Парта героя в честь жителя Мытищ Андрея Калугина, погибшего в зоне специальной операции, появилась в лицее № 34. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов, депутат от «Единой России» Наталья Гречаная, а также родители героя, его сыновья, родственники, юнармейцы и учащиеся лицея приняли участие в церемонии торжественного открытия.

Андрей Калугин посвятил более 20 лет тренерской деятельности и был одним из основателей клуба спортивного ориентирования. Он воспитал множество достойных спортсменов, которые добивались успехов на российских и международных соревнованиях. Андрей в 2022 году добровольно отправился в зону специальной военной операции. Сослуживцы называли его «Тренер». 24 февраля 2025 года, выполняя боевую задачу, военнослужащий получил тяжелое ранение и скончался в госпитале на следующий день.

«Андрей Калугин был награжден медалями Суворова, „За храбрость“ второй степени, „За отвагу“, а также медалями „За воинскую доблесть“ первой и второй степеней. Посмертно представлен к ордену Мужества», — отметила Юлия Купецкая. Торжественное возложение цветов состоялось в память о защитнике в завершении мероприятия.