Парту героя в честь бойца СВО Александра Доросевича открыли в Котельниках

Торжественная церемония открытия прошла в школе № 1. Жители округа бережно хранят память о своем герое, который родился, учился, работал на этой земле и погиб, защищая свою Родину.
Вдова героя Людмила Доросевич вместе с главой округа Михаилом Соболевым сняли с парты вуаль. Через несколько минут фотографию Александра Доросевича и его краткую биографию закрыли красные розы и гвоздики — знак уважения его героического подвига.
Александр Доросевич прошел Афганскую войну, вернулся с ранением. В октябре 2022 года, получив повестку, ушел на специальную военную операцию.
«Он был любящим эту жизнь человеком. Очень порядочным семьянином. И семья, Отчизна для него были святые и дорогие слова. Сидеть дома он не хотел и не мог. Собрался и пошел защищать нашу Родину», — рассказала Людмила Доросевич.
Старший стрелок мотострелковой роты с позывным «Старый» Александр Доросевич погиб в Брянской области 19 июля 2023 года. В этом году ему исполнилось бы 50 лет. Орденом Мужества герой награжден посмертно.
Парту, по просьбе вдовы Александра Доросевича, решено поместить в музее школы № 1. Это уже третья Парта героя в образовательном учреждении.
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