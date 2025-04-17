Парту героя в честь бойца СВО Александра Доросевича открыли в Котельниках

Торжественная церемония открытия прошла в школе № 1. Жители округа бережно хранят память о своем герое, который родился, учился, работал на этой земле и погиб, защищая свою Родину.

Вдова героя Людмила Доросевич вместе с главой округа Михаилом Соболевым сняли с парты вуаль. Через несколько минут фотографию Александра Доросевича и его краткую биографию закрыли красные розы и гвоздики — знак уважения его героического подвига.

Александр Доросевич прошел Афганскую войну, вернулся с ранением. В октябре 2022 года, получив повестку, ушел на специальную военную операцию.