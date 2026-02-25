Парту Героя участнику СВО Леониду Гусарову открыли в Жуковском

В Жуковской детской школе искусств № 1 торжественно открыли Парту Героя в память о Леониде Гусарове — актере, режиссере, поэте, преподавателе и участнике специальной военной операции. Мероприятие приурочили к четвертой годовщине начала СВО.

В церемонии приняли участие депутат Мособлдумы Лидия Антонова, глава Жуковского Андроник Пак, координатор проекта «Новая школа» Ольга Алферова, педагоги, воспитанники школы и семья героя.

«Вся его жизнь была связана с искусством и культурой, которым он посвящал всего себя. Многие вспоминают Леонида Юрьевича как очень тонко чувствующего человека. Он крайне болезненно воспринимал несправедливость, очень сильно и искренне любил Родину, был настоящим патриотом, мужественным, храбрым и решительным человеком», — отметил Андроник Пак.

Участникам показали фильм о жизни Леонида Гусарова: его театральном пути, съемках в кино, жизни в Жуковском. Ученики школы искусств прочитали стихи, написанные героем. В завершение все присутствующие возложили цветы к Парте Героя.

Лидия Антонова рассказала о значении проекта: «Несколько лет назад по инициативе „Единой России“ было принято решение о реализации патриотического воспитания подрастающего поколения. Благодаря этому проекту дети узнают о настоящих героях, которым посвящена парта».

Леонид Гусаров родился 13 февраля 1973 года. С 2012 по 2023 год преподавал в ЖДШИ № 1, снимался в кино, писал стихи и либретто к мюзиклам, вел городские мероприятия. В 2016 году участвовал в военной операции в Сирии, награжден медалью. В 2022 году был призван на СВО, после возвращения представил поэму «Симфония Донбасса». В августе 2023 года снова отправился на фронт и в октябре погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.