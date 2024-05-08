Парту Героя СВО Павла Симонова открыли в Балашихе | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 20:14 Парту Героя СВО Павла Симонова открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Парту Героя открыли в школе № 2 в Балашихе. Ее посвятили Павлу Симонову — бойцу, который погиб в ходе специальной военной операции.

Гвардии ефрейтор Павел Симонов родился в Благовещенске в 1993. В Балашиху переехал в 2003, здесь учился в школе № 2 на улице Кудаковского, прошел срочную службу. В 2022 году мобилизован. В зоне специальной военной операции отряд Павла попал под минометный обстрел в Луганской области. Симонов получил смертельное ранение в шейную артерию. Его сослуживцы рассказали, что Павел принял на себя основной удар и тем спас жизнь своим товарищам.

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Торжественно парту Героя открыли в школе, где учился боец. На мероприятии присутствовали его родные, ученики и педагоги школы.

«Наши герои отдали самое ценное что у них было — свои жизни. За нашу независимость и нашу свободу. Нам необходимо знать историю своей страны, своих героев, помнить, чтить и быть готовым встать на защиту своей Родины, равняясь на тех героев, которые отдали свои жизни. Эта память нужна нам, чтобы с честью и независимостью жить на территории своей страны», — сказал депутат Балашихи Андрей Холод.

Павел Симонов посмертно награжден орденом Мужества.

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