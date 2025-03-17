Партизаны сообщили координаты места запуска дронов ВСУ в Николаеве

Подпольщик Лебедев: ВСУ запускали реактивные дроны с аэродрома в Николаеве

Пророссийские подпольщики Николаева обнаружили предполагаемое место запуска реактивных беспилотников ВСУ. Эти аппараты боевики использовали для нападения на Россию, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, рассказал ему об этом местный житель.

Агент подполья сообщил, что накануне в 11:45 по местному времени (12:45 по московскому времени) над Баловным-Константиновкой летали «очень громкие» самолеты с реактивным двигателем. Воздушные суда совершили несколько заходов с востока на запад.

«Взлетов-посадок не было, просто пролеты. Летали достаточно высоко (размер самолета определялся примерно 10-15 сантиметров), но звук был очень громкий», — сообщил агент.

По словам Лебедева, речь идет о районе городского аэропорта Николаева, который хорошо защищен системами ПВО и РЭБ.

На территории воздушной гавани изготавливают и испытывают дроны с реактивным двигателем, а также тренируются пилоты ВСУ под руководством иностранных инструкторов.

Лебедев не исключил, что на территории или в районе аэропорта могут быть размещены пусковые установки для дальнобойных ракет.

Ранее российские военные ударили по ангарам ВСУ с Сумской области, где стояла военная техника.