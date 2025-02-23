Партию теплых вещей отправили из Люберец в зону СВО

По инициативе партии «Единая Россия» в Люберцах прошла всероссийская акция «Тепло для героя». Волонтеры связали теплые вещи, а школьники написали письма участникам СВО ко Дню защитника Отечества.
Теплые вещи собирали с 3 по 21 февраля в местном отделении партии «Единая Россия». Представители общественных организаций, предприятий, учреждений образования, а также жители городского округа поддержали эту инициативу.
Конвой с гуманитарной помощью отправился из Люберец 23 февраля — в День защитника Отечества.
«Участники клуба „Активное долголетие“ связали для военнослужащих теплые носки, рукавицы и шарфы. Представители старшего поколения из Дзержинского изготовили для бойцов подушки. Фабрика „Пехорский текстиль“ передала сотни вязаных шапок, а учащиеся школ № 52, № 53, а также гимназии № 46 — письма с теплыми пожеланиями и поздравлениями с 23 февраля», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Благотворительная акция «Тепло для героя» проходила при поддержке проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».
Овечкин сделал очередной хет-трик и сократил отставание от Грецки до 12 шайб
«Великий день для Германии». Трамп высказался о результатах выборов в ФРГ
Из сделки США и Украины убрали один очень важный пункт
Молодежная конференция прошла в Подмосковье в День защитника Отечества
Более 500 школьников Подмосковья встретились с Героем России Еленой Серовой
«Судьба-злодейка». Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте