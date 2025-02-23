Партию теплых вещей отправили из Люберец в зону СВО

По инициативе партии «Единая Россия» в Люберцах прошла всероссийская акция «Тепло для героя». Волонтеры связали теплые вещи, а школьники написали письма участникам СВО ко Дню защитника Отечества.

Теплые вещи собирали с 3 по 21 февраля в местном отделении партии «Единая Россия». Представители общественных организаций, предприятий, учреждений образования, а также жители городского округа поддержали эту инициативу.

Конвой с гуманитарной помощью отправился из Люберец 23 февраля — в День защитника Отечества.