Партию продуктов питания отправили из Подольска в зону СВО

Муниципальный депутат Евгений Исаев направил в зону СВО фуру с консервами и питьевой водой. Гуманитарную помощь передадут бойцам 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России на передовую.

В составе груза — более 4,6 тысяч банок консервированной продукции ООО «Русский рыбный мир» и более 11 тысяч бутылок горной питьевой воды.

«Стойкость и мужество наших бойцов не остаются в тени. Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать наших ребят в зоне СВО. Вместе мы — сила! Победа будет за нами!» — сказал Исаев.

Евгений Исаев неоднократно передавал в зону СВО консервы, которые производят на возглавляемом им производстве ООО «Русский рыбный мир» в Подольске. Также он приобрел и передал бойцам ноутбук для работы с беспилотниками, два квадрокоптера МAVIC и многое другое. В рамках проекта «Подольск — передовой» передавал гуманитарную помощь для освобожденных городов.