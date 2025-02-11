Партию продуктов питания отправили из Подольска в зону СВО

Муниципальный депутат Евгений Исаев направил в зону СВО фуру с консервами и питьевой водой. Гуманитарную помощь передадут бойцам 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России на передовую.
В составе груза — более 4,6 тысяч банок консервированной продукции ООО «Русский рыбный мир» и более 11 тысяч бутылок горной питьевой воды.
«Стойкость и мужество наших бойцов не остаются в тени. Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать наших ребят в зоне СВО. Вместе мы — сила! Победа будет за нами!» — сказал Исаев.
Евгений Исаев неоднократно передавал в зону СВО консервы, которые производят на возглавляемом им производстве ООО «Русский рыбный мир» в Подольске. Также он приобрел и передал бойцам ноутбук для работы с беспилотниками, два квадрокоптера МAVIC и многое другое. В рамках проекта «Подольск — передовой» передавал гуманитарную помощь для освобожденных городов.
«У меня нет никаких сил». Обманутая племянником Варнавы пенсионерка — о своем состоянии
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте