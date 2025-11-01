Партию маскировочных сетей отправят из Балашихи в зону СВО

Представители Ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» предложили активистам из Балашихи принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей, а также обсудить организацию отправки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Инициативу поддержал депутат муниципального Совета депутатов Сергей Щукин.

Готовые маскировочные сети в ближайшее время отправят бойцам в зону специальной военной операции. Эта инициатива ярко демонстрирует, как гражданские активисты объединяются ради общей цели — оказания помощи тем, кто сегодня стоит на защите страны, обеспечивая безопасность и будущее государства.

«Каждый узелок, каждое сплетенное волокно — это не просто часть сети, это наша поддержка, наша забота и вера в наших бойцов. Мы плетем не просто маскировку, мы плетем им путь домой и победу», — подчеркнул Сергей Щукин.

Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к мастер-классу и внести свой вклад в важное дело поддержки защитников Родины.