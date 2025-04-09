Партию маскировочных сетей отправили из Балашихи в зону СВО

Участник специальной военной операции обратился в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе с просьбой отправить на фронт партию маскировочных сетей. В ответ на этот запрос активисты «Молодой Гвардии» с радостью откликнулись и в рамках акции «Доброе дело» приступили к изготовлению необходимых средств защиты для военнослужащих.

Маскировочные сети являются важным элементом обеспечения безопасности на передовой, помогая скрыть позиции и технику от наблюдения противника.

«Понимая важность этой работы, молодогвардейцы незамедлительно откликнулись на просьбу жителей и присоединились к плетению сетей. Участие в акции „Доброе дело“ — это наш гражданский долг и проявление поддержки ребят, которые сегодня находятся на передовой», — сказал руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Процесс изготовления маскировочных сетей требует внимания, терпения и аккуратности. Активисты с энтузиазмом осваивают технологию плетения, помогая создавать необходимое снаряжение для защитников Отечества. Эта акция — не только практическая помощь фронту, но и проявление патриотизма, солидарности и поддержки тех, кто сегодня защищает нашу страну.

Маскировочные сети, изготовленные молодогвардейцами Балашихи, в ближайшее время отправятся в зону специальной военной операции.