Партию маскировочных сетей отправили для бойцов СВО волонтеры из ЕАО

В зону спецоперации из Еврейской автономии вновь отправилась очередная партия помощи. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.
«„АмурZетские девчата“ из Октябрьского района своими руками сплели 11 маскировочных сетей. Всего за два месяца волонтеры изготовили 23 масксети», — рассказали в пресс-службе.
Накануне партию гуманитарной помощи отправили из Красногорска в зону СВО. Сбор груза для нужд фронта организовали в Центре поддержки на Кирова, 1. Помимо посылок, бойцам отправили письма от школьников и детские рисунки. Жители Подмосковья сплели маскировочные сети, которые также отправили на передовую.
